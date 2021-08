Nicolò Schira, tramite il suo profilo Twitter, commenta la situazione di Gianluca Scamacca e Nahitan Nandez. Entrambi aspettano l’Inter

Nahitan Nandez ha ormai le valigie pronte, Gianluca Scamacca è diventato il desiderio di tutti i tifosi del Cagliari dopo la notizia di un avvicinamento dei rossoblù al giocatore del Sassuolo. Nicolò Schira, esperto di calciomercato, commenta così la situazione dei due giocatori:

«Gianluca Scamacca e Nahitan Nandez aspettano l’Inter. Sulla punta c’è mezza Serie A interessata (Cagliari, Udinese, Sampdoria, Torino) ma può essere un last minute nerazzurro come il centrocampista del Cagliari in caso di uscite».

