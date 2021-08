Sorteggi Champions League 2021-2022 LIVE: inizia ufficialmente la fase a gironi della massima competizione europea

Oggi a partire dalle 18, a Istanbul, si sono svolti i sorteggi della fase a gironi della Champions League 2021/22. Inter, Juventus, agevolate dal sorteggio. La squadra di Inzaghi è stata assegnata al gruppo D con Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Sheriff; la squadra di Allegri invece se la vedrà nel gruppo H con Chelsea, Zenit e Malmo; sorride anche l’Atalanta sorteggiata nel gruppo F con Villareal, Man United e Young Boys.

Discorso diverso per il Milan che partendo dalla quarta fascia è capitato in un girone come prevedibile ostico. Gruppo B con Liverpool, Atl Madrid e Porto.

ECCO TUTTI I GIRONI

GRUPPO A: Manchester City, Paris Saint Germain, Lipsia, Bruges

GRUPPO B: Atletico Madrid, Liverpool, Porto, Milan

GRUPPO C: Sporting Lisbona, Borussia Dortmund, Ajax, Besiktas

GRUPPO D: Inter, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Sheriff Tiraspol

GRUPPO E: Bayern Monaco, Barcellona, Benfica, Dinamo Kiev

GRUPPO F: Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys

GRUPPO G: Lille, Siviglia, Salisburgo, Wolfsburg

GRUPPO H: Chelsea, Juventus, Zenit San Pietroburgo, Malmoe

