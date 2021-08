L’avvocato del Napoli Grassani ha parlato della squalifica di Osimhen, citando un caso simile che vedeva protagonista Immobile

La squalifica di Osimhen è sicuramente uno degli argomenti caldi. A fare chiarezza, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, è stato il legale del Napoli Grassani. Queste le sue parole:

«Prima di presentare il ricorso bisogna chiarire le motivazioni del direttore di gara che ha deciso di estrarre il cartellino rosso. Solo una volta in possesso degli atti ufficiali possiamo presentare ricorso. Abbiamo cinque giorni per farlo.L’azione di Osimhen era coinvolgente, astrattamente il giocatore del Napoli poteva intervenire sulla palla. In quel comportamento c’è tutto tranne che la volontarietà. Il precedente più calzante è quello di Immobile, con l’attaccante della Lazio che era addirittura a terra. Siamo partiti col botto con questo caso da interpretazione. Il giudice sportivo è lo stesso del caso Immobile, eppure l’attaccante della Lazio ha avuto una sola giornata».

