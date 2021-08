Manca un mese al Trail del Nevegal, l’evento di corsa in montagna che si svolge sui sentieri del colle bellunese, il Nevegal. Un’evento regina trail-running di 21 chilometri e un dislivello positivo di 1700 metri, con partenza e arrivo presso il Campo Scuola. Ma non solo! Per gli amanti dei tracciati corti è previsto anche quello da 8 chilometri e 500 metri di dislivello positivo.

La manifestazione, che prenderà il via domenica 26 settembre 2021, già fa parlare di “Sold Out”!

«Si, lo confermo! Siamo estremamente contenti di come stanno procedendo le iscrizioni e di come gli atleti stanno rispondendo alla chiamata del Trail del Nevegal» commenta Gianpaolo Garaboni, Deus ex macchina del Nevegallika insieme al padre Paolo. «Nello sport di tutti i giorni, come può essere vista la nostra gara, noi e tutti i ragazzi impegnati nell’organizzazione stiamo lavorando a regime affinché sia tutto al posto giusto. In questo momento difficile, per i motivi che ormai tutti conosciamo, non è facile “combattere” contro la burocrazia e le pratiche che sono divenute obbligatorie per organizzare un evento. Ecco perché , quando vediamo arrivare le iscrizioni e quasi siamo costretti a chiuderle per il raggiungimento del limite, ci sentiamo gratificati per il lavoro svolto fino a qua!».

Ebbene si, Nevegallika sta lavorando ormai da mesi sia per la redazione dei documenti necessari per lo svolgimenti dell’evento, ma soprattutto per la messa in sicurezza del tracciato.

E mentre la macchina organizzativa prosegue, sono stati confermati nomi illustri del mondo della corsa in montagna, come il nazionale Daniel Antonioli, già vincitore della scorsa edizione con il nuovo record del tracciato, e dello sci alpinismo con i nazionali Michele Boscacci e Andrea Prandi.

Per quanto inerente i tracciati invece non vi sono state modifiche, se non piccoli aggiustamenti per garantire una maggiore sicurezza degli atleti.

Grande novità per l’edizione 2021 è il “Gravertical”: «Un segmento, aperto ufficialmente il 24 agosto, che abbiamo tracciato sull’applicazione Strava lungo la seconda salita del Trail del Nevegal dal Rifugio La Grava a Malga Toront, accessibile a tutti.» prosegue Gianpaolo Garaboni. «Una salita sul Muro della Grava che vi piegherà le ginocchia e vi spezzerà il fiato già dai primi passi. Il tutto in stile #FaticaBuona, perché lo sport è fatica, ma soprattutto passione! Abbiamo tracciato il segmento con dei cartelli, che ricorderanno come la forza di gravità va vinta e non sfruttata. Scopo ultimo del segmento è individuare e premiare i primi cinque atleti maschili e i primi cinque femminili, che riceveranno come ricompensa il pettorale gratis per partecipare al Trail del Nevegal.»

Si ricorda infine che per motivi organizzativi le iscrizioni sono aperte solamente online al link http://traildelnevegal.it/iscrizioni/ fino al 31/08 iscrizione agevolata dal 01/09/2021 ultimo cambio quota per l’iscrizione.

Info alla pagina Facebook https://www.facebook.com/TrailDelNevegal/ e al sito internet http://traildelnevegal.it/ . Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Comitato Organizzatore al numero whatsapp +39 328 1737856 o alla mail nevegallika@gmail.com.

L’articolo Trail del Nevegal. Due tracciati, 21 Km e 8 Km. Il via domenica 26 settembre proviene da Bellunopress – Dolomiti.