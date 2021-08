Era l’estate del 2018 quando il terremoto che ha colpito il Basso Molise ha costretto ad una nuova organizzazione le scuole molisane, in particolare l’istituto Omnicomprensivo di Guglionesi Domenico Pace che in meno di un mese ha dovuto rinunciare all’edificio di Viale Colombo, sulla strada di ingresso al paese. Oggi, tre anni dopo, tutti gli ordini sono sistemati e si preparano ad iniziare un nuovo anno scolastico.

Se inizialmente i liceali erano stati trasferiti nel plesso delle scuole medie di via Catania, mentre gli studenti delle medie erano stati ospitati dai colleghi più piccoli delle elementari nel grande edificio di piazza Indipendenza, ora le cose sono cambiate e i ragazzi hanno trovato nuove sedi per le loro classi: gli studenti del liceo frequentano la scuola nel plesso delle elementari, mentre gli alunni della primaria, della secondaria di primo grado e dell’infanzia sono stati trasferiti nel plesso di via Catania.

“Una organizzazione che ci permette di avere gli spazi necessari – spiega la dirigente scolastica Patrizia Ancora per il secondo anno alla guida dell’istituto omnicomprensivo di Guglionesi – i ragazzi avranno le loro aule e possiamo garantire il distanziamento, visti i tempi della pandemia”.

Perché se per gli alunni e i genitori la scuola è finita a giugno, presidi e segreterie sono al lavoro per sistemare tutto e ripartire. E proprio a Guglionesi l’anno scolastico 2021 – 2022 ha portato un nuovo entusiasmo grazie al boom di iscrizioni alle classi prime: cinque le nuove sezioni per i 90 neo iscritti, due le classi destinate al liceo linguistico, due invece all’indirizzo di scienze umane e infine uno per quello economico sociale. Un trend in crescita per l’istituto di Guglionesi dove negli ultimi anni le iscrizioni alle classi prime sono aumentate fino ad arrivare ai numeri di oggi.

“Con grande stupore, meraviglia e incredulità abbiamo avuto questi numeri – commenta la dirigente scolastica – significa che abbiamo fatto un ottimo lavoro e che stiamo andando nella giusta direzione perché diamo attenzione alla persona, attraverso ogni tipo di supporto possibile: ad esempio abbiamo la psicologa a scuola per tutto l’anno con uno sportello d’ascolto o l’impegno dei nostri ragazzi più grandi come tutor ai più piccoli, danno loro un supporto e un aiuto con lo studio in determinate discipline. Per loro è anche una attività di alternanza scuola lavoro, ma soprattutto si confrontano, hanno modo di aiutare i più piccoli e si formano anche dal punto di vista personale perché devono diventare i loro formatori”.

Proprio per i grandi numeri la scuola resterà nell’edificio di piazza Indipendenza, vicino al centro cittadino dove le aule sono grandi, ampie e perfette per ospitare tutti i ragazzi. “Con l’emergenza covid la scuola si è dovuta riorganizzare anche a livello logistico, ma per noi non ci sono stati problemi perché questa struttura è grande e può ospitare tutti nel rispetto delle normative anti covid e della sicurezza, per questo possiamo tranquillizzare alunni, genitori, qui ci sono gli spazi necessari per tutti“.

360 gli iscritti al liceo Pace, centinaia invece gli studenti degli altri ordini: tre i corsi alle scuole medie, tanti anche alle elementari e circa 90 i bambini dell’infanzia che da settembre abbraccerà anche gli alunni dell’asilo Mimì Del Torto. “I bimbi frequenteranno da noi – aggiunge la preside – so che l’asilo e le suore sono una istituzione qui a Guglionesi, sono la storia del paese, dispiace che sia andata così, ma li accoglieremo al meglio”.

Difficile ipotizzare cosa succederà invece all’edificio storico di quello che da tutti è chiamato come il magistrale di Guglionesi. “E’ inagibile – spiega la preside – se si dovesse abbattere e ricostruire, ci vorrà tempo. E bisogna anche considerare che qui nascono pochi bambini, ma possiamo assicurare, almeno per quello che possiamo, che l’istituto superiore resterà a Guglionesi“.