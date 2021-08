Un’accusa di corruzione formulata sulla base dell’esistenza di una presunta tangente che Sergio Abramo respinge con forza tramite le dichiarazioni del suo legale Enzo Ioppoli.

“Confermiamo – dice il legale – la notifica di un atto di proroga delle indagini in cui comunque non viene specificato in alcun modo il capo di imputazione. Certo è – continua l’avvocato Ioppoli – che il sindaco è completamente estraneo ad ogni vicenda corruttiva, che riguardi il porto o qualsiasi altra circostanza del genere. Sergio Abramo, come racconta la sua storia personale e professionale, non mai approfittato della sua carica per ottenere alcun vantaggio. Chiederemo – conclude il legale del sindaco- di essere ascoltati dal Pm ed eventualmente presenteremo esposti nei confronti di chi ha millantato, specificando che Sergio Abramo non ha mai avuto rapporti con i coindagati, ancorchè parenti”