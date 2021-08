Allenamento Lazio, a Formello la squadra di Sarri ha completato la rifinitura pre Spezia: in campo anche Luiz Felipe

«Il problema di Ramos è lieve» così oggi Sarri ha rassicurato tutti in conferenza stampa e, infatti, il ragazzo si è presentato a Formello per la rifinitura in vista dello Spezia. Non è difficile quindi immaginarlo nel terzetto difensivo di domani: sarà valutato anche prima del match, ma in caso dovesse alzare bandiera bianca, al suo posto subentrerebbe Radu. Confermati Hysaj e Lazzari per chiudere la linea.

Al centro potrebbe rivedersi il terzetto con Luis Alberto, Leiva e Milinkovic; mentre Felipe Anderson e Pedro affiancheranno Immobile.

