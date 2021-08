Leonardo Semplici inizia a pensare a quale formazione far scendere in campo a San Siro contro il Milan. Ballottaggio in difesa

Luci a San Siro domenica per il Cagliari che affronterà l’agguerritissimo Milan di Stefano Pioli, uscito vittorioso dal match contro la Sampdoria. Come riporta L’Unione Sarda, mister Leonardo Semplici inizia a riflettere su quale potrebbe essere la migliore formazione da far scendere in campo contro i Diavoli. Il dubbio che attanaglia il tecnico riguarda soprattutto la difesa: Godin e Carboni saranno indubbiamente titolari mentre inizia il ballottaggio tra Luca Ceppitelli e Sebastian Walukiewicz.

L’articolo Cagliari, si inizia a pensare alla formazione contro il Milan. Ballottaggio Ceppitelli-Walukiewicz proviene da Cagliari News 24.