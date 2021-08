Calciomercato Cagliari, accordo sempre più vicino per Martin Caceres che potrebbe diventare a breve un nuovo giocatore rossoblù. Le ultime

Grandi novità in chiave calciomercato per il Cagliari, che rimane sempre vigile a caccia di nuovi rinforzi da mettere a disposizione di mister Leonardo Semplici: stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio pochi istanti fa, la società sarda sarebbe sempre più vicino all’accordo per Martin Caceres.

L’ex difensore di Juventus e Fiorentina, in scadenza proprio con la Viola, potrebbe diventare a breve un nuovo giocatore rossoblù. Classe ’87, uruguaiano, è il profilo perfetto per il ds Capozucca. Per l’attacco avanzano, invece, i nomi di Kalimuendo e Scamacca, quest’ultimo anche nella lista dei desideri della Juventus.

L’articolo Calciomercato Cagliari, accordo vicino per Caceres: le ultime proviene da Cagliari News 24.