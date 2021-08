Armando Izzo rifiuta il Cagliari. In fumo lo scambio con il Torino per il trasferimento di Walukiewicz in granata

Colpo di scena in casa Cagliari e Torino. Come riferisce Tuttosport, Armando Izzo ha rifiutato il trasferimento in Sardegna, bloccando così anche l’arrivo di Walukiewicz in granata. Salta dunque lo scambio che ha tenuto banco per diverse settimane. Il Torino, tuttavia, non cambia le sue intenzioni e bussa alle porte del Genoa, proponendo lo scambio Izzo-Biraghi.

