Non sfonda quota settecento la campagna abbonamenti lanciata in settimana dal Catanzaro per la nuova stagione alle porte: il dato finale, alla chiusura delle operazioni di sottoscrizione di questa mattina, è di 669 tessere complessive a fronte delle 2250 messe a disposizione dal club. La rimanenza andrà ad incrementare i 2500 tagliandi previsti al momento per la vendita al botteghino. Domenica per le aquile l’esordio casalingo in campionato contro la Virtus Francavilla.