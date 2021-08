Ottimo riscontro per l’incontro di educazione ambientale “Conchigliando” che si è svolto questa mattina al lido Alcione di Termoli, sul Lungomare Nord. All’evento erano presenti l’Assessore all’Ambiente Rita Colaci, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Silvana Ciciola e il Direttore della Rieco Sud Angelo Di Campli.

Adulti e bambini hanno ascoltato con entusiasmo e curiosità l’interessante lezione sulle conchiglie marine tenuta dal Presidente dell’Associazione Ambiente Basso Molise Luigi Lucchese che, oltre a mostrare splendide e rare conchiglie, ha parlato di biodiversità marina e tutela dell’ecosistema delle nostre coste.

L’incontro è proseguito con un divertente laboratorio creativo che ha coinvolto i bambini nella creazione di piccole opere d’arte realizzate con le conchiglie.

L’Assessore all’Ambiente Rita Colaci ha dato il benvenuto ai partecipanti e ha ricordato l’impegno profuso dall’Amministrazione Comunale per incrementare la conoscenza e la sensibilizzazione sui temi ambientali, attraverso laboratori creativi e l’utilizzo di materiale ecologico e sostenibile. Ha inoltre ringraziato Luigi Lucchese e l’Associazione Ambiente Basso Molise per la preziosa collaborazione, ricordando l’importanza di creare sinergie tra i molteplici attori e le diverse competenze per favorire lo scambio di nuove pratiche, strumenti e meccanismi diretti alla promozione di una cultura ambientale.

L’Assessore alla Pubblica Istruzione Silvana Ciciola ha espresso il proprio apprezzamento per queste iniziative che non solo hanno il merito di educare e sensibilizzare alla sostenibilità, ma anche quello di coinvolgere le persone più vulnerabili, ossia quelle con disabilità, che hanno partecipato ai laboratori, sperimentando nuove modalità di comunicazione e di pratiche di lavoro condiviso, in linea con l’approccio partecipativo e inclusivo promosso da questa Amministrazione Comunale.

Il Direttore della Rieco Sud Angelo Di Campli, nel corso dell’evento, ha espresso grande soddisfazione per le attività svolte sulle spiagge questa estate, che hanno messo in luce l’entusiasmo dei partecipanti e la preparazione dei bambini sulla raccolta differenziata, dimostrando l’eccellente lavoro di educazione ambientale che svolgono gli insegnanti nelle scuole e i genitori in famiglia. Ha anche sottolineato che l’impegno della Rieco Sud sulla sensibilizzazione ambientale non si ferma alla stagione estiva, ma è spalmato durante tutto l’arco dell’anno, con iniziative nelle scuole, nei locali del divertimento e sui canali social dell’Azienda.