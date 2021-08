Il passaggio di Joaquin Correa all’Inter per 31 milioni di euro complessivi è l’ottava cessione più cara della Lazio

La cifra complessiva della trattativa che ha portato Correa dalla Lazio all’Inter si aggira sui 31 milioni di euro, tra prestito oneroso, riscatto e bonus in caso di qualificazione in Champions League.

Per il club biancoceleste, dati alla mano, si tratta della terza cessione più onerosa dell’era Lotito, l’ottava di tutta la storia. Nella top 10 ci sono tanti ex nerazzurri, a partire da Vieri, al primo posto, trasferitosi per 46,48 milioni di euro nel 1999/2000 proprio all’Inter, a Veron, Crespo, Keita e Kolarov.

