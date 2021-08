Sorteggi Europa League, il profilo Instagram della Lazio invaso da commenti dei tifosi del Galatasaray in estasi

Sono stati resi noti i gironi di Europa League, con la Lazio inserita nel gruppo E con Lokomotiv Mosca, Marsiglia e Galatasaray. Un raggruppamento equilibrato, duro per i biancocelesti, in particolare in trasferta.

Proprio i tifosi turchi, evidentemente contenti dell’esito del sorteggio, hanno invaso il profilo Instagram della Lazio con commenti di giubilo e incitamento verso la propria squadra.

