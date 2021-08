Umori diversi tra le italiane dopo il sorteggio Champions: fortunata la Juve, incubo per il Milan, Inter e Atalanta sorridono a metà

Gioie e dolori per le formazioni italiane dal sorteggio dei gironi Champions League. Nella cerimonia tenutasi a Istanbul, le mani di Essien e Ivanovic hanno riservato sorprese gradite e meno ai tifosi delle nostre quattro rappresentanti.

Chi ha potuto sorridere più di tutti è certamente la Juventus che nel suo girone non dovrebbe faticare per centrare gli ottavi di finale. Certo, l’urna ha riservato l’avversario più duro in assoluto, ovvero il Chelsea campione in carica rafforzato dall’arrivo di Romelu Lukaku. Ma se il primato sarà affare complicato, superare la concorrenza dei russi dello Zenit San Pietroburgo e degli svedesi del Malmoe non può far temere i bianconeri di Max Allegri.

A metà del guado, invece, i campioni d’Italia dell’Inter che si ritroveranno in un girone da clamorosa reunion con il recente passato. Insieme al Biscione ecco infatti Real Madrid e Shakhtar Donetsk, stesse rivali incrociate un anno fa di questi tempi che adesso sono guidate rispettivamente da Carlo Ancelotti e Roberto De Zerbi, a donare un prepotente gusto italiano alla contesa. Anche perché il quarto incomodo, l’esordiente Sheriff Tiraspol, difficilmente potrà competere per un posto al sole.

