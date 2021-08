SASSARI. Il ministro dei Trasporti e Infrastutture Enrico Giovannini in una intervista esclusiva spiega come il governo vuole utilizzare i soldi del Pnrr per l’isola. Racconta i suoi progetti per la mobilità. Dagli interventi sulle strade per 1,8 miliardi di euro, alle risorse per le ferrovie. E ipotizza per l’isola un salto nel futuro con i treni a idrogeno.

