Bergamo. Era in sella alla sua moto, un cinquantino Beta che aveva da due anni. Isac Trivella, 17 anni, studente dell’Istituto Belotti di Bergamo stava facendo un giretto nel pomeriggio di giovedì 26 agosto dopo aver lavorato con la mamma.

Dal quartiere dove vive, in via Zuccala a Valtesse, si era spostato al Monterosso. Ha imboccato via Leonardo da Vinci ed era diretto in via Edison, all’incrocio con via Quintino Alto con la sua moto si è scontrato con una Yaris Toyota guidata da un 77enne della zona. Un urto violento. La moto finisce contro il marciapiedi. Isac contro un muretto. Sono istanti. Isac perde i sensi, i soccorsi accorsi in pochi minuti comprendono che la situazione è grave. Fanno il possibile, la corsa folle verso il Pronto Soccorso dell’ospedale Papa Giovanni, i tentativi del personale medico e poi, dopo quasi due ore: la resa. Il cuore di Isac smette di battere.

Una tragedia.

La sua passione per il calcio che lo aveva visto giocare con la maglia del Villa d’Almè fino a due anni fa, il lavoretto estivo per guadagnare qualcosa nell’impresa di pulizie della madre Silvia, il suo essere responsabile per dare il buon esempio al fratello più piccolo Pietro, 14 anni, sono i contorni che emergono veloci tra gli amici e i conoscenti della famiglia. Isac era l’orgoglio di papà Diego, 52 anni, stimato professionista di Bergamo Tv. Il dolore che nella sera della festa di Sant’Alessandro ha varcato le porte della famiglia Trivella è impossibile da credere e da descrivere .

Il corpo di Isac è rimasto in ospedale. Per la mattina di venerdì 27 agosto è stata predisposta l’autopsia.