Fa rumore la decisione del Consiglio dei Ministri di commissariare l’Amministrazione comunale di Simeri Crichi per infiltrazioni mafiose.

E non mancano le reazioni. Tra i primi a esternare ciò che pensa è Antonio Talarico, uno che conosce bene le dinamiche politiche paesane e non per sentito dire.

Scrive l’ex consigliere comunale:

“E’ triste, veramente sconcertante dover assistere allo scioglimento del consiglio comunale del nostro paese per infiltrazioni mafiose. E’ triste e sconcertante entrare in Regione e sentirsi chiedere: pure il tuo Comune? E vai a spiegare che la nostra comunità è lontana anni luce da siffatti comportamenti.”

E ancora: “Faccio politica da sempre, sono stato eletto la prima volta consigliere comunale nel 1993 (amministrazione Russetti) poi le dimissioni per essere incarico a Catanzaro e poi rieletto nel 1997. Mai e poi mai nel corso degli anni, pur in presenza di scontri vivaci, di contrapposizioni al limite, si è valicata la soglia dell’illegalità. Da cittadino mi sento offeso, come sono sicuro la stragrande maggioranza dei nostri concittadini, spero che questa pagina buia, serva ad aprire una nuova fase, di trasparenza e legalità e come dice un nostro illustre concittadino, speriamo in una nuova alba di primavera. E intanto impegniamoci.”

Dopo accoglimento proposta del ministro dell’interno Luciana Lamorgese, si attende ora di conoscere i nomi della commissione straordinaria che amministrerà Simeri Crichi per 18 mesi.

