Per la prima serata in tv, venerdì 27 agosto su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Fratelli unici”.

Pietro è il fratello di Francesco ma per colpa di un incidente se lo è dimenticato. Francesco, invece, per colpa dello stesso incidente è costretto a ricordarsi del loro legame. Uomo affermato che non sa più come si ama l’uno ed eterno ragazzino l’altro, Pietro e Francesco hanno passato la vita a desiderare di essere figli unici ma il destino fa sì che siano obbligati a riscoprirsi fratelli e a scoprire, forse, anche l’amore.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “La Grande Storia – Mussolini Hitler e…… gli altri”. La puntata, commentata come sempre da Paolo Mieli, affronta i rapporti complessi e controversi fra l’Italia fascista di Benito Mussolini e – le grandi potenze dell’epoca: la Germania nazista di Adolf Hitler, gli Stati Uniti dei “ruggenti” anni ’20 e poi della Grande Depressione, l’Unione Sovietica di Stalin.Il rapporto di “quasi amicizia” fra Mussolini e Hitler è stato determinante per il destino dell’Europa e del mondo. Ben 17 incontri, spesso pubblici davanti a folle adoranti…

Su Rete4 alle 21.20 verrà riproposto “Il terzo indizio”, condotto da Barbara De Rossi.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “A volte i segreti uccidono”; su Canale5 alle 21.20 “Serenity – L’isola dell’inganno”; su La7 alle 21.15 “Mangia, prega, ama”; su Rai4 alle 21.20 “Face Off Due Facce Di Un Assassino”; su La5 alle 21 “Il viaggio delle ragazze”; su Iris alle 20.55 “L’uomo dei sogni”; e su Italia2 alle 21.10 “Blade II”.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Bernstein Reflections”. Un raro ritratto di Leonard Bernstein, attraverso il racconto della sua infanzia, della sua formazione musicale e dell’influenza di grandi maestri come Reiner, Mitropoulos e Koussevitzky.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.20 “Chicago PD”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra alle 21.10 “L’album di Tu si que vales”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.