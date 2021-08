Il Bologna Fc 1909 ha acquisito dal KV Oostende il diritto alle prestazioni sportive del difensorea titolo temporaneo fino alcon obbligo di acquisizione definitiva.e forte nel gioco aereo, con buona tecnica, attenzione in marcatura e importante personalità.Classe 2000, cresciuto alloe abituale frequentatore delle Nazionali giovanili del suo Paese, debutta in massima serie nell’nell’agosto 2020, dimostrando subito confidenza col ruolo e una sicurezza che fa in breve tempo di lui il pilastro della linea a quattro dei Kustboys. Con il club delle Fiandre ottiene 29 presenze in campionato, tutte da titolare, e segna 3 reti importanti, cui si aggiungono altre 6 partite e 2 gol nei playoff per l’accesso alla Conference League.