Un incendio boschivo di vaste dimensioni è divampato oggi (venerdì) nel territorio di Albidona in località Recolla. Le fiamme si sono sviluppate a ridosso del torrente Avena ai confini con il comune di Amendolara, tant’è che anche la Protezione Civile Gruppo Lucano del paese delle mandorle ha stazionato lungo i confini presidiandoli per precauzione. Masserie sparse ed una struttura agrituristica hanno visto le fiamme a ridosso delle loro strutture. Proprio l’agriturismo è stato evacuato per evitare rischi. Una decina di persone sono state accompagnate in luoghi sicuri, compresi alcuni ospiti.

Tempestivi ed in gran numero questa volta i soccorsi che hanno fatto sì che l’incendio fosse circoscritto e disinnescato in minor tempo rispetto ad altri episodi verificatisi quest’anno in Calabria. Sul posto oltre ai carabinieri forestali di Trebisacce e Oriolo, anche due canadair ed un elicottero regionale che per tutto il pomeriggio hanno fatto la spola con il mare caricando acqua. Tre squadre di terra, vigili del fuoco, tre squadre AIB della Regione Calabria con autobotti hanno completato l’equipe di soccorsi. Immancabile, inoltre, il supporto di volontari del posto animati dal forte spirito di difesa del territorio. Sono giunti sui luoghi dell’incendio anche i carabinieri di Oriolo. Questo dispiegamento di forze può sicuramente dare una precisa idea delle dimensioni dell’incendio che se non fosse stato aggredito subito sarebbe potuto diventare ben più minaccioso.

Vincenzo La Camera