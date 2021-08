Il Consiglio Comunale monotematico, tenutosi ieri pomeriggio, 26 agosto 2021, per determinarsi sulla questione dell’Ecodistretto, all’unanimità dei presenti, ha archiviato la pratica votando per il NO all’unanimità dei presenti e mettendo così la parola fine alla possibilità che nel territorio comunale di Villapiana venisse realizzato un impianto di trattamento dei rifiuti di tutta la parte-nord della provincia di Cosenza. Un impianto industriale che, seppure moderno e al passo con le tecnologie più avanzate, è stato ritenuto incompatibile con la vocazione turistica di Villapiana e pericoloso per la salute e la sicurezza pubblica. Al di là dell’appartenenza politica e delle posizioni cristallizzatesi nel corso degli ultimi due mesi, la… lieta novella è di quelle che la comunità di aspettava da tempo e che rassicura e allontana ogni paura e ogni dubbio circa l’impatto ambientale che un impianto del genere avrebbe potuto rappresentare per Villapiana ma anche per il paesi vicini e per tutta la Piana di Sibari.

Il primo a darne notizia, direttamente dalla sede del Consiglio Comunale, è stato Michele Grande consigliere comunale di “SiAmo Villapiana” e membro del Direttivo Provinciale della Lega: «Ci sono voluti 60 giorni, quasi 20 ore complessive di Consigli Comunali, 1.790 firme, 4 richieste di atti protocollate, una richiesta di convocazione di un Consiglio Comunale Straordinario e tante iniziative finalizzate – ha scritto a caldo lo stesso Michele Grande – ad evitare che un Ecodistretto potesse nascere sul territorio villapianese. Oggi – ha aggiunto Michele Grande – si è conclusa una vicenda che ci ha tenuti con il fiato sospeso e che era giusto terminasse con un NO unanime di tutti i Consiglieri Comunali. Grazie al Comitato “NO Ecodistretto” che ha lottato con tutte le forze e grazie – ha commentato il Dirigente Provinciale della Lega di Salvini – ai tanti cittadini che ci hanno supportato in questi mesi. Di tutte le altre vicende accadute – ha concluso l’ex candidato-sindaco – avremo modo e tempo per parlarne, ma ora godiamoci questo finale di estate in tutta serenità e, possibilmente, sorridenti perché alla fine ha vinto la città».

Pino La Rocca