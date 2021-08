Il presidente Setti, prima della partita contro l’Inter, ha parlato anche del futuro di Zaccagni, più volte accostato alla Lazio

Maurizio Setti (presidente dell’Hellas Verona), è intevenuto ai microfoni di Sky Sport, facendo il punto sulla squadra scaligera.

«Era difficile prendere un altro attaccante, quindi c’è stato un blitz importante per Simeone e siamo riusciti a chiudere il discorso. Cancellieri? La nostra società deve valorizzare i giovani, speriamo faccia bene. Sta dimostrando che qui ci può stare, in futuro potrebbe far parlare tanto di sé.

Zaccagni? Finché i giocatori sono nostri, dobbiamo pensare che lo siano per sempre. Non posso fermare qualcosa di importante, ma finché è con noi ce lo teniamo. Cambiare allenatore è stato un passaggio importante. La prima partita mi è piaciuto Di Francesco: stiamo facendo un percorso, è stata una scelta facile. E’ il campo che parla».

