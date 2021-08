Un nuovo incarico di Dirigente del Settore Giovanile del club biancazzurro è stato affidato a Gioacchino Sardo, Osservatore Calcistico/Talent Scout. Gioacchino Sardo è stato un calciatore del settore giovanile dell’Akragas negli anni ’80 e recentemente ha collaborato con diverse scuole calcio della provincia di Agrigento.

Ha vestito anche le maglie dell’Agrigentina e della Juvesanta Agrigento. È uno scopritore di talenti sempre in giro per i campi di Serie A e non solo, ad osservare i giovani prospetti da segnalare poi alle società e agenti.

Inoltre, la Società dell’Akragas comunica di aver affidato l’incarico di massaggiatore della prima squadra a Stefano Frassetto classe 1964.

È massaggiatore sportivo con formazione professionale presso le unità di emergenza sanitaria per ben 26 anni.

Stefano Frassetto ha svolto il ruolo di massaggiatore per 8 anni nella squadra del Palazzolo calcio anche nei campionati di Eccellenza e Serie D.

Ha lavorato per i ritiri del Siracusa Calcio in serie C. Nella passata stagione ha fatto parte dello staff tecnico e sanitario del Siracusa in Eccellenza dove ha svolto svariate mansioni organizzative, comprese quelle di massaggiatore.

Durante la stagione estiva, da tre anni, collabora con blasonate società di serie A di beach soccer.

Inoltre ha ricoperto la carica di rappresentante legale per il Palazzolo calcio per ben 6 stagioni e di Direttore Generale per il Catania Beach Soccer in serie A.

