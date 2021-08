Nell’esordio stagionale tra le mura amiche, davanti ai sostenitori nerazzurri, l’Atalanta non riesce a portare a casa i tre punti e non convince per condizione fisica e idee di gioco.

Nonostante il Bologna sia una squadra ben organizzata, ci si aspettava di più dalla truppa di Gasperini che ha sprecato molto sotto porta e non è andata oltre il pareggio 0-0.

Gli ospiti sono arrivati a Bergamo preoccupandosi più di difendere che di attaccare e sono stati in grado di costruire un muro davanti a Skorupski.

Il match ha preso il via con l’unico spunto degno di nota degli ospiti, Arnautovic e Orsolini non sono riusciti a spingere in rete un cross molto interessante di Sansone dalla sinistra. Clamoroso l’errore del bomber austriaco lasciato libero di colpire di testa a centro area senza marcatura.

L’unico modo per mettere in difficoltà la retroguardia bolognese sono state le combinazioni in velocità nello stretto e Ilicic e Malinovskyi ci hanno provato, come al decimo quando la conclusione dello sloveno è terminata fuori di poco. Muriel ha creato alcuni problemi ai difensori felsinei però al momento della conclusione non è stato incisivo come contro il Torino. Da lui ci si aspetta di più.

Neanche un regalo del centrocampista di Mihajlovic Kingsley è servito per mettere la Dea nella condizione di segnare l’1-0. Freuler ha premiato Ilicic ma il fantasista numero 72, ancora in ritardo di condizione, non ha trovato la porta. L’occasione più nitida è capitata sui piedi di Gosens, diagonale chirurgico nell’angolino deviato da un miracolo in tuffo di Skorupski.

Nella ripresa il Bologna non ha permesso all’Atalanta di esprimere il proprio gioco interrompendo spesso le azioni bergamasche. Oltre ai numerosi cartellini estretti dall’arbitro, si sono viste poche chance per passare in vantaggio. Maehle servito da Ilicic ha peccato di precisione da buona posizione calciando sopra la traversa, prima di mettere in seria difficoltà il portiere avversario con un tiro-cross che ha disegnato una traiettoria velenosa. Il numero uno bolognese si è salvato deviando in corner.

Gasperini ha poi deciso di affidarsi ai cambi per cambiare le sorti del match. Anche questa scelta non ha portato gli effetti desiderati. Pessina, Miranchuk, Piccoli non hanno inciso, così come Zappacosta e Lammers nel finale. I sei minuti di recupero hanno regalato l’occasione a Gosens per segnare. L’ottima diagonale difensiva di Skov Olsen ha messo al sicuro il risultato.

Due punti persi per un’Atalanta che dovrà essere più cinica e concreta contro le grandi squadre.