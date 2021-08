Dopo aver iniziato con una vittoria di misura nei minuti di recupero contro il Torino, l’Atalanta è pronta per fare l’esordio stagionale davanti al pubblico del Gewiss Stadium. Sabato 28 agosto alle 18.30 gli uomini di Gasperini sfideranno il Bologna.

Entrambe le formazioni arrivano alla sfida a punteggio pieno, una settimana fa anche i rossoblù hanno conquistato il successo, in rimonta ai danni della Salernitana. Sarà un confronto a viso aperto perché le due compagini sono abituate a non rinunciare mai ad attaccare, pur sapendo di concedere diversi spazi agli avversari. Il modo di intendere calcio di Gasperini e Mihajlovic è questo: verticalizzazioni veloci, uno contro uno sulle fasce in fase di possesso palla e attacco della porta con tanti uomini.

Il tecnico serbo confermerà il 4-2-3-1 con Skorupski tra i pali e il pacchetto difensivo composto da De Silvestri, Medel, Bonifazi e Hickey. Dopo le incertezze dell’ultima uscita, a Casteldebole stanno lavorando molto sui movimenti della retroguardia e il mister vorrà vedere i primi risultati. A centrocampo, complici le assenze di Schouten e Soriano per squalifica, dovrebbero spuntarla Dominguez e Svanberg. Davanti a loro ci saranno Orsolini, Vignato e Barrow (scalpita Sansone) alle spalle dell’acciaccato Arnautovic. L’attaccante lamenta un leggero fastidio muscolare ma dovrebbe far parte dell’incontro.

Gasperini recupererà Toloi e Freuler dalle rispettive squalifiche e dovrebbe lanciarli dal primo minuto. A difendere la porta dell’Atalanta ci sarà Musso. La linea di difesa sarà formata da Toloi, Demiral e Djimsiti con Palomino che si siederà in panchina. Sulla mediana Freuler è l’unico sicuro del posto, al suo fianco è aperto il ballottaggio tra Pasalic e Pessina. Se dovesse spuntarla il croato, Pessina ritroverebbe spazio sulla trequarti a fianco di Ilicic mentre se il mister sceglierà il Campione d’Europa sarà il turno di Malinovskyi a sostegno di Muriel. In discesa la candidatura dal primo minuto di Miranchuk.

I precedenti tra i felsinei e gli orobici raccontano di una sfida divertente e scoppiettante. Davanti al pubblico del Gewiss Stadium l’Atalanta non perde contro il Bologna dal 28 gennaio 2009. Da quel momento otto vittorie e due pareggi in favore dei nerazzurri. Negli ultimi tre incontri a Bergamo il punteggio è stato 10-1 in favore della Dea e la striscia positiva è arrivata a sette vittorie consecutive.

La truppa di Gasperini partirà con i favori del pronostico ma dovrà dimostrare sul campo di meritare il successo per far gioire i sostenitori bergamaschi che alla vigilia della partita si sono presentati a Zingonia per caricare la squadra. Nonostante lo stadio sarà aperto solo al 50% della capienza ci si aspetta il solito calore della tifoseria nerazzurra.