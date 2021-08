Il falconiere Bernabè ha spiegato come Olympia potrebbe risentire del ritorno del pubblico a più di un anno di distanza dall’ultima volta

Juan Bernabè, falconiere dell’aquila Olympia, ha parlato nel match program della sfida di oggi tra Lazio e Spezia, chiarendo come molto probabilmente il volo di Olympia sarà diverso dal solito.

«Per lei è stato difficile volare senza tifosi. Qui ho vissuto dei momenti speciali. Ogni giorno durante i nostri allenamenti Olympia cantava sentendo la mia voce. È un qualcosa di forte a livello emotivo. Allo Stadio ho vissuto momenti di Lazialità. Il mio lavoro si svolge in un momento magico, prima del calcio d’inizio quando ancora non si sa come andrà la partita. Lazio-Spezia? Sono impaziente, seppure ho un po’ di paura per Olympia che non vola da un po’ di tempo allo stadio. Per lei volare all’Olimpico è totalmente diverso rispetto a Formello dove si respira un clima di pace assoluta. Oggi sentirò il cuore vibrare come accade spesso quando entro in campo. Sarà particolare anche perché non avrò al mio fianco lo steward Roberto che mi accompagnava sempre, era come un papà per tutti noi. Olympia ritroverà pienamente la sua vita. Il volo potrebbe essere leggermente diverso dal solito perché è passato molto dall’ultima volta».

