Caceres in arrivo al Cagliari: e lo scambio Izzo-Walukiewicz… Ultimissime sulle mosse di Capozucca per la difesa

È ormai quasi fatta per il tesseramento dello svincolato Martin Caceres al Cagliari. Il difensore uruguaiano rinforzerà la difesa di Semplici. Contratto di un anno con opzione per il secondo, riporta Sky Sport.

Tuttavia secondo La Nuova Sardegna non sarebbe ancora tramontata la trattativa col Torino per lo scambio Izzo-Walukiewicz per cui potrebbe arrivare la fumata bianca nella giornata di lunedì.

