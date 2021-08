Per la prima serata in tv, sabato 28 agosto RaiUno alle 21.25 riproporrà “A Grande richiesta – Il meglio di…”. I Ricchi e Poveri, Patty Pravo e Loredana Bertè, una serata speciale per celebrare dei grandi artisti.. – Conducono Carlo Conti, Flavio Insinna e Alberto Matano.

Su Rete4 alle 21.25 andrà in onda la soap “Una vita”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 c’è “Il killer della porta accanto”; su RaiTre alle 21.20 “The Front Runner – Il vizio del potere”; su Canale5 alle 21.20 “Compromessi sposi”; su Italia 1 alle 21.15 “Ritorno al futuro II”; su Rai4 alle 21.20 “Pericle il Nero”; su La5 alle 21.05 “Rosamunde Pilcher – Fidarsi è bene, innamorarsi è meglio”; su Iris alle 20.55 “Il delitto perfetto”; e su Italia2 alle 21.10 “La fattoria maledetta”.

Su Rai5 alle 20.55 andrà in scena lo spettacolo “La neve e l’arte di farla sciogliere senza farla bollire”. Uno show di Gene Gnocchi tra il cabaret e il teatro dell’ assurdo che ha come personaggio chiave un esperto di corsi rapidi…

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Downton Abbey”; su La7D alle 21 la serie “Lie to me” – La scienza della programmazione”; e su Mediaset Extra alle 21.10 “Festivalbar 2002 – Le finali”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.