(Nota stampa Asl Avellino) – Presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino risultano ricoverati n. 5 pazienti in Area Covid, di cui 0 (su 16 posti letto) in Medicina e 5 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.

Si comunica che questa mattina è deceduta una 59enne, residente a Pomigliano d’Arco, ricoverata in Area Covid.

