Fares sembra essere sempre più vicino al trasferimento al Genoa: ecco i dettagli della trattativa per l’algerino

Non solo Felipe Caicedo. L’asse tra Lazio e Genoa potrebbe portare anche Fares a trasferirsi in Liguria. La trattativa, secondo quanto rivelato da Tuttomercatoweb, la trattativa sarebbe in dirittura d’arrivo.

Il trasferimento dovrebbe essere a titolo definitivo e l’algerino starebbe definendo gli ultimi dettagli del contratto con il club genoano. Il contratto dovrebbe essere un quadriennale. Ma, soprattutto, Insomma, pare che, per il doppio trasferimento, i biancocelesti dovrebbero incassare una cifra complessiva di poco inferiore ai 10 milioni di euro. Parti comunque ancora al lavoro, con Preziosi che vorrebbe annunciare insieme i due acquisti dalla Lazio.

L’articolo Fares Genoa, trattativa in dirittura d’arrivo: i dettagli proviene da Lazio News 24.