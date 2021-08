Felipe Anderson è stato grande protagonista in quel di Empoli: a dirlo sono in primis i numeri della sfida contro i toscani

Infatti, come riportato dalla Lega Serie A nel report di Lazio-Spezia, il brasiliano è stato il secondo giocatore che ha percorso più metri con movimenti palla al piede nel primo turno di questo campionato: 277, dietro solamente a Brahim Díaz (284). Per di più il verdeoro ha impiegato appena sei minuti nello scorso match a servire un assist in Serie A TIM, arrivato 1217 giorni dopo il precedente, datato aprile 2018 contro la Sampdoria per un gol di Stefan de Vrij.

