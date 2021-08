Il cuore giallorosso batte ovunque. Almeno quello di Massimo Curto che, anche quando è con la sua famiglia in giro per l’Europa e porta sempre con sè la sciarpa del Catanzaro calcio, sfoggiandola nei posti più belli e suggestivi tipo Nordkapp, Rovaniemi in Lapponia al villaggio di Babbo Natale. Ieri notte Massimo Curto si è fotografato con la sciarpa, sotto l’ Aurora boreale ,cosa non semplice da vedere .