CAMPOBASSO – «Il capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, ci ha fatto sapere che, con delibera del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021, è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli incendi boschivi nei territori di Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia. Nelle more della ricognizione dei fabbisogni, alla Regione Molise è stato destinato 1 milione di euro per l’attuazione dei primi interventi. Abbiamo appena dato l’intesa all’ordinanza predisposta dalla Protezione civile».

Lo rende noto il presidente della Regione Molise, Donato Toma, dopo che la Giunta regionale, nelle scorse settimane, aveva deliberato di richiedere al presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Dipartimento della Protezione civile, la dichiarazione dello stato di emergenza.

