Il colpo di coda estivo del caso “Pontili”, con l’avviso di proroga di indagine recapitato dalla procura al sindaco di Catanzaro Sergio Abramo, con i suoi risvolti di ordine amministrativo e giudiziario, cade in un momento cruciale della vita politica della città e della regione. Senza rispolverare la frustra immagine della giustizia ad orologeria, che tra l’altro non ha molto senso considerato che il sindaco non è impegnato direttamente nella competizione elettorale regionale né può avere ambizioni personali per la tornata amministrativa di primavera, appare evidente che l’interessamento diretto di Abramo in un procedimento avviato dalla magistratura manifesta una valenza politica che ne oltrepassa i contorni giudiziari e ne fa l’emblema della fase discendente che segna tutta una generazione di classe dirigente cittadina e che si riverbera sulla decadenza ponderale della città capoluogo di Regione. Come già rilevato, prima di Abramo, erano caduti nel raggio indagatore della magistratura altri politici di primo piano nella geografia elettorale del centro destra catanzarese, con ruoli importanti anche in ambito regionale, per inchieste diverse: Domenico Tallini da presidente del Consiglio regionale per “Farmabusiness” e Claudio Parente già nella stessa assemblea capogruppo di Forza Italia per “Corvo”.

In verità, sono in pochi a ritenere plausibile l’ipotesi corruttiva nei confronti del primo cittadino, per i motivi che attraverso il suo legale Enzo Ioppoli ha lui stesso subito esternato, dichiarandosi “completamente estraneo a una qualsiasi vicenda corruttiva così come dimostrato nei vent’anni di sindacatura” e desideroso di incontrare al più presto i magistrati. Di uguale tenore e pronte le prese di posizione del gruppo che porta il suo nome in Consiglio comunale e di quello che fa capo al presidente del Consiglio cittadino Marco Polimeni “Catanzaro da Vivere”. Manca al momento, e se arriva nelle prossime ore non si potrebbe che denotarne il significativo ritardo, una eguale subitanea manifestazione di solidarietà da parte del gruppo politico di nominale appartenenza del sindaco, ovvero Forza Italia.

La vicenda amministrativa dei pontili al Porto di Catanzaro si intreccia fortemente con i rapporti nella maggioranza

Perché la vicenda amministrativa dei pontili al Porto di Catanzaro, con le successive ondate di bandi, concessioni temporanee e definitive fino a revoca, manifestazioni di interesse eccetera, si intreccia fortemente con i rapporti nella maggioranza consiliare che ha sostenuto Abramo nel suo ultimo mandato, e nelle dinamiche interne alla stessa giunta in cui il ruolo del suo esponente di punta, Ivan Cardamone, è stato cangevole e per ultimo non espressione di partecipazione attiva e convinta. Non è superfluo ricordare che Cardamone ha a lungo ricoperto la carica, oltre che di vice sindaco, di assessore al Patrimonio che ha diretta competenza sulle concessioni demaniali e relative autorizzazioni amministrative e quindi anche sugli affari del Porto e dei suoi pontili. Carica che ha ricoperto fino a maggio 2021, quando ha annunciato la sua rinuncia all’incarico, per “problematiche di natura personale e professionale”, preferendo mantenere la responsabilità alle sole Partecipate. Giustificazione che non ha convinto i più, ma l’unica in campo al momento. Qui preme soltanto rilevare la quasi coincidenza temporale tra le dimissioni di Cardamone, coordinatore cittadino di Forza Italia, e la richiesta di interdizione dai pubblici uffici, successivamente respinta dal gip, nei confronti del dirigente al Patrimonio Adelchi Ottaviano, sempre nell’ambito del procedimento ritornato ieri agli onori della cronaca, sia pure per un filone diverso di indagine.

La posizione del Nuovo centrosinistra cittadino

Dall’altra parte, c’è da registrare, dal punto di vista politico, il duro intervento del Nuovo centrosinistra cittadino, la riunione di sigle e movimenti che si sta coagulando intorno al Partito democratico per tentare un’alternativa convincente alla maggioranza di centrodestra in vista dell’elezione del nuovo sindaco nella primavera-estate 2022. “Non entriamo nel merito delle questioni giudiziarie – dice il Nuovo centrosinistra nella nota diramata a tambur battente -, per rispetto del lavoro degli inquirenti e per il garantismo che ci contraddistingue, ma gli ultimi dieci anni di amministrazione di centro destra saranno ricordati come gli anni della decadenza etica e morale della classe politica cittadina. Il danno all’immagine della città è enorme e di questo le prossime generazioni dovranno farsi carico creando gli anticorpi necessari affinché ci sia una rigenerazione morale del consiglio comunale”.

Da ieri, al di là dello sviluppo che potrà prendere la vicenda giudiziaria, si è realmente aperta la campagna per assegnare il governo di Catanzaro nei futuri cinque anni.