Ancora un soldout, serata magnifica al ToDays Festival. Sul palco il supergruppo “I Hate my Village”, Viterbini, Rondanini e Ferrari ad aprire le serata. Subito dopo il rumoroso punk noise dei “Black Midi” tra i gruppi più attesi per questa edizione. Subito dopo, tutti seduti e momento epico e teatrale per Teho Teardo che ha … Leggi tutto L’articolo La seconda…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it