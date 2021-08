“Dalla parte della libertà e degli operatori sospesi. Non mollate!”. Recita così lo striscione esposto dai militanti de la “Casa dei Patrioti” che è apparso ieri sera nei pressi dell’Ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro in sostegno al personale sanitario recentemente sospeso.

“In tutta Italia – si legge in una nota – sembra essere in atto ormai una vera e propria guerra al personale sanitario che ha deciso fermamente di non aderire alla campagna di vaccinazione obbligatoria contro il covid, pena il demansionamento o la sospensione dal posto di lavoro. Sanitari ‘no-vax’, così etichettati dai giornalisti di regime esclusivamente per screditare un pensiero profondo e complesso di libertà di scelta e di disparità di trattamento derivati dal possesso di un pass vaccinale.

Proprio per queste motivazioni nonché alla luce degli ultimi eventi che hanno messo in risalto l’efficacia del vaccino sperimentale esclusivamente per la protezione della salute del singolo individuo e peccando, al contrario, sulla capacita di fermare la diffusione del virus stesso, La “Casa dei Patrioti” porge il proprio sostegno ai sanitari sospesi e a tutti coloro che mettono al primo posto la propria libertà personale”.