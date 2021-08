Il fine settimana dedicato alla corsa su strada feltrina si è aperto con l’affascinante Feltre Urban Trail. Il lungo serpentone di “urban trailer” è partito ieri sera alle ore 20 da Campo Giorgio, anticipando di dodici ore le partenze del Giro delle Mura che saranno date sotto il medesimo arco. Un percorso di 9 chilometri ha fatto ammirare agli oltre 400 partecipati, suddivisi nella gara competitiva e nella camminata, una Feltre insolita, affascinante che addirittura molti feltrini non avevano ancora scoperto.

Loris Minella, ha dominato sin dalle prime fasi la gara, nessun problema per lui adattarsi ai vari fondi stradali che il percorso prevedeva. Pavé, asfalto, e sterrato illuminati dal fascio di luce della lampada frontale. Minella ha chiuso la propria gara con il tempo di 26’32”, alle sue spalle Roberto Fregona e Marco Tramet che hanno fermato il cronometro rispettivamente in 27’50” e 28’10”.

In campo femminile Chiara Lamberti (Atl Vittorio Veneto) ha vinto la sesta edizione della Feltre Urban Trail con il tempo di 34’41” davanti a Federica Schievenin e a Serena Schievenin. Il tempo della seconda è di 35’36”, mentre Schievenin ha chiuso in 35’37”.

Nel tardo pomeriggio di oggi e precisamente alle 18.45 prenderanno il via le gare della 32^ edizione del Giro delle Mura. A Feltre correranno gli Amatori e i Master per il Trofeo Lattebusche, i Vigili del Fuoco si contenderanno il titolo europeo, e i ragazzi del Miglio dei Comuni si daranno battaglia per aggiudicarsi il Trofeo Sportful. L’adrenalina sarà al massimo quando i protagonisti della Seven Laps, staffetta mista sui 400 metri, correranno sul pavé di Feltre in occasione del Trofeo Famila. I top runners daranno spettacolo lungo i 10 chilometri correndo l’ultima gara in programma: il 28° Giro delle Mura, Trofeo Cassa Rurale Dolomiti.

Da segnalare che in occasione della kermesse del Giro delle Mura l’ULSS 1 Dolomiti ha organizzato la serata “Vaccini sotto le stelle”. I cittadini potranno vaccinarsi dalle ore 19 alle ore 21 presentando la tessera sanitaria.

