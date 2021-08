Si sono sensibilmente abbassate le temperature a Bergamo e in provincia in questo avvio di weekend: Simone Bosoni del Centro Meteo Lombardo ci spiega cosa succederà in questi giorni.

ANALISI GENERALE

Un esteso vortice depressionario in quota sull’Europa centro-orientale pilota tra oggi, sabato, domenica fresche e instabili correnti nord-orientali sulla Lombardia che produrranno un moderato calo termico e fenomeni deboli e intermittenti specie sui settori centro-orientali della regione. Dall’inizio della prossima settimana ritorno a condizioni di stabilità e nuovo aumento termico in linea con le medie del periodo.

Sabato 28 agosto 2021

Tempo Previsto: Condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso su tutta la regione; nel corso del mattino graduale rasserenamento a partire dai settori nord-occidentali in estensione al resto della regione con rovesci o brevi temporali possibili dalla notte sui settori Prealpini centro-occidentali in estensione verso est ed ai settori di pianura nel corso della prima parte della mattinata sempre a carattere isolato e di breve durata. Durante il pomeriggio cielo poco nuvoloso in pianura, sui rilievi nuovo aumento dell’instabilità con rovesci e temporali su Orobie, Prealpi Bresciane, Garda e Vallecamonica in locale sconfinamento agli adiacenti settori di pianura.

Temperature: Minime in diminuzione comprese tra 15°C e 17°C, massime in diminuzione con valori tra 24°C e 26°C

Domenica 29 agosto 2021

Tempo Previsto: Al mattino cielo poco nuvoloso, locali addensamenti possibili sui settori orientali ma in rapida dissoluzione; durante la giornata nuovo aumento dell’instabilità associato a isolati rovesci e temporali che dai settori montuosi centro-orientali della regione si estenderanno alle adiacenti pianure, asciutto sui settori occidentali.

Temperature: Minime in lieve ulteriore diminuzione, massime in lieve aumento sui settori occidentali in stazionarie su quelli orientali.

Lunedì 30 agosto 2021

Tempo Previsto: Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, durante le ore pomeridiane sviluppo di una moderata attività cumuliforme sui rilievi ma senza fenomeni.

Temperature: Minime e massime in aumento, anche moderato sui valori massimi.