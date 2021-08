Il Consiglio delle Donne del Comune di Bergamo, organismo permanente, plurale e trasversale di partecipazione delle donne presente da 25 anni, ha promosso un questionario online rivolto alle donne che vivono nei quartieri, un’indagine unica nel suo genere per conoscere come e quanto le cittadine vivono gli spazi pubblici.

Con la collaborazione del Servizio Reti di Quartiere, già da metà giugno il questionario è stato promosso e divulgato nei quartieri, coinvolgendo nella presentazione le rappresentanti dello stesso Consiglio.

L’obiettivo del Consiglio delle Donne è quello di raccogliere informazioni, pareri, suggerimenti che serviranno nella preparazione di proposte da portare all’Amministrazione comunale come contributo per la costruzione del nuovo PGT, perchè nella progettazione dello stesso tenga conto dei desideri di chi abita la città, con uno sguardo specifico al “femminile”. Ad oggi i questionari compilati sono 250 circa.

“Il tema della “cura”, intesa come sistema di welfare di comunità nelle varie accezioni, da quella sociale a quella culturale, da quella educativa a quella sportiva e via di seguito, è elemento di riferimento nel lavoro dei vari gruppi che si sono costituiti all’interno del Consiglio delle Donne – dichiara la Presidente del CdD Eleonora Zaccarelli –. I risultati della ricerca potranno essere la base per proseguire nello studio della situazione odierna dovuta alla pandemia e offrire così spunti per la costruzione di una ‘città che cura e si cura’, una città che dia alle donne la possibilità di viverla appieno e con benessere, una città in cui tutte potranno sentirsi parte di essa e farne parte”.

La rilevazione ha carattere scientifico e non statistico. I dati verranno raccolti fino al 15 settembre 2021.

La partecipazione al questionario è anonima. Questo il link a cui accedere direttamente. Oppure sul sito del Comune di Bergamo. Una volta elaborati i risultati, verrà data una restituzione pubblica degli stessi.