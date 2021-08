L’annuncio è arrivato nella serata di ieri, 27 agosto: il Papa ha il “vivo desiderio di presiedere la solenne celebrazione eucaristica” che chiuderà il Congresso Eucaristico Nazionale in programma Matera dal 22 al 25 settembre 2022. E’ stato lo stesso Pontefice a confermare questo suo desiderio nell’incontro avuto ieri in Vaticano, in udienza privata, con il vescovo di Matera-Irsina, monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo.

Papa Francesco – ha fatto sapere l’Arcidiocesi di Matera – è già stato invitato al Congresso Eucaristico del 2022 dai vescovi lucani in occasione dell’anno che Matera ha passato come Capitale Europea della Culture, nel 2019. Papa Bergoglio con monsignor Caiazzo “non ha escluso la possibilità di visitare anche qualche luogo significativo” dell’arcidiocesi materana.

La visita di Papa Francesco a Matera avverrebbe trent’anni dopo quella di Giovanni Paolo secondo: il programma del Congresso Eucaristico Nazionale del 2022 non è ancora pronto: vi lavorano un comitato diocesano e una commissione nazionale che si riunirà per la seconda volta a Roma il 13 e 14 settembre prossimo.

(Fonte Ansa)