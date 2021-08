Strafalcioni pubblicitari a Campobasso dove si mettono in discussione anche le più basilari regole della nostra ortografia e quelle lessicali.

In città ci sono diversi esempi lungimiranti come si può notare all’ingresso dell’officina di contrada San Giovanni in Golfo dove il puntino sulla “i” di “qui” è diventato accento. In barba all’insegnamento delle maestre di tutta Italia che a generazioni di studenti hanno spiegato che “su qui e qua l’accento non va, su lì e là l’accento va”.

Confondono il verbo perseguire con perseguitare all’autolavaggio self service di via Puglia. Lì chi viene beccato a lavare fuoristrada infangati sarà “perseguitato” penalmente. Ma forse l’unica vera persecuzione giudiziaria la meriterebbe chi ha realizzato il tabellone.