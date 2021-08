CENE. Lo scorso fine settimana una rappresentanza dei ragazzi delle categorie Allievi e Juniores della Scuola Ciclismo Cene hanno affrontato con alcuni dirigenti, tecnici e genitori una trasferta in Umbria, per prendere parte alla gara di Mocaiana di Gubbio, in provincia di Perugia.

Al di là del mero aspetto sportivo, una trasferta voluta e riproposta dalla società seriana per far vivere ai propri ragazzi un’esperienza significativa che va oltre il ciclismo. Come ci spiega il direttore sportivo Marco Valoti: “Prima della gara di domenica, con i ragazzi abbiamo visitato Assisi, Gubbio e i territori distrutti dal terremoto del 2016. Inoltre, abbiamo istaurato una sorta di gemellaggio con il Comune di Valfornace, in provincia di Macerata, nelle Marche, e abbiamo avuto il piacere di conoscere il sindaco Massimo Citracca, col quale ci siamo incontrati, ci siamo scambiati pensieri e abbiamo portato un nostro supporto morale a questa comunità. Ad accoglierci c’erano anche Mario Casavecchia, presidente della locale squadra di calcio, Giovanni Di Paolo, consigliere della squadra e appassionato di ciclismo e un particolare ringraziamento lo dobbiamo fare alla signora Silvia Dancali, responsabile della Pro Loco che ci ha aiutato ad organizzare questo bellissimo incontro. Per il prossimo anno ci è stato chiesto di tornare e di fermarci magari qualche giorno in più sul loro territorio, ospiti dei loro agriturismi anche come segnale di vicinanza e ripartenza”.

Un’esperienza forte e molto significativa per i ragazzi, molto apprezzata anche dai loro genitori, perché hanno potuto prendere contatto diretto con una realtà complicata del nostro Paese e mostrare grande solidarietà nei confronti della popolazione locale che, a distanza di anni, vive ancora una situazione complessa. Un’esperienza formativa che ricorderanno per sempre.

Dopo la gara, tappa al mare per un po’ di divertimento, poi il rientro verso Bergamo.