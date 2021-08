Ribaltone Nandez: resta a Cagliari? Cosa filtra sul futuro dell’uruguaiano. Alla fine El Leone potrebbe davvero continuare in rossoblù

Un’offerta monstre o nulla. Nonostante sia Nahitan Nandez sia il Cagliari, per la situazione venutasi a creare, preferirebbero la strada della separazione, a questo punto è difficile immaginare che si possa trovare una soluzione negli ultimi giorni di mercato.

In caso di effettiva permanenza il giocatore sarebbe comunque incentivato a dare il massimo per mettersi in mostra in vista della prossima sessione di mercato. Lo riporta l’Unione Sarda.

