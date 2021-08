“La tutela dell’ambiente è una cosa seria e non può essere sbandierata esclusivamente a seguito di eventi straordinari. L’incendio della discarica a La Martella ha scosso enormemente la comunità materana anche perché i risultati sul controllo delle emissioni e sulla presenza di diossine non sono affatto convincenti tanto da spingerci a chiedere ulteriori chiarimenti nei prossimi giorni”. Lo afferma il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Gianni Perrino.”Sulla città dei Sassi insistono diverse realtà impattanti sulle quali sarebbe bene non abbassare la guardia. Ad esempio, negli ultimi… Source