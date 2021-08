tabellino

Sabato 28 agosto – ore 17.30

Empoli-AS Roma

tabellino

Sabato 28 agosto – ore 20.30

Juventus-Pomigliano

tabellino

Napoli Femminile-Inter

tabellino

Domenica 29 agosto – ore 17.30

AC Milan-Hellas Verona

tabellino

Lazio-Sampdoria

tabellino

Domenica 29 agosto – ore 20.30

Sassuolo-Fiorentina

tabellino

Finalmente sta per iniziare il tanto atteso campionato di serie A femminile.Fra qualche ora, infatti, precisamente alle 17,30 , scenderanno in campo Empoli-Roma, anticipo di questa prima giornata; a seguire, sempre in data odierna, alle 20,30, altri due incontri (Juventus-Pomigliano e Napoli-Inter).Il programma della giornata d'esordio si concluderà domani con le restanti tre partite (ultime a scendere in campo Sassuolo-Fiorentina alle 20,30).Per seguire su Tuttocampo la diretta della giornata iniziale clicca sudella gara che ti interessa.Buona visione e buon campionatoMa vediamo il programma completo (data ed orari)