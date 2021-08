Il Seregno si riaffaccia nel palcoscenico dei professionisti e lo ha fatto giocando una bella partita allo storico Stadio "Nereo Rocco" contro una tosta Triestina : si tratta di un ottimo 0-0 che può valere come punto di partenza per la stagione.La partita è stata molto fisica e spigolosa. Al 29' agli Spartans viene annullata una rete a Scognamiglio per fuorigioco. Al 44' la Triestina risponde con il colpo di testa di De Luca che scheggia la traversa. Nella ripresa la partita diventa ancora più nervosa e al minuto 71 i padroni di casa rimangono in dieci: espulso De Luca per un fallo su Jimenez. All'88' si torna in parità numerica con l'espulsione di Cocco per somma di gialli. La sfida termina con un po' di tensione finale per alcune proteste: la stagione di Triestina e Seregno parte da questo 0-0.D. Offredi, F. Rapisarda, M. Volta, A. Ligi, A. Giannò, D. Giorico, S. Calvano, L. Gatto, G. De Luca, A. Di Massimo, G. GomezM. Martinez, A. Capela, W. Lopez, H. Paulinho, A. Procaccio, M. Petrella, M. Baldi, B. Catania, G. Litteri, E. Dubaz, F. Iacovoni, D. RiccardiBucchi CristianE. Fumagalli, G. Galeotafiore, A. Gemignani, M. Scognamiglio, A. Invernizzi, G. Vitale, S. Raggio Garibaldi, F. D'Andrea, R. Zoia, I. Cernigoi, A. CoccoD. Lupu, C. Anelli, S. Signorile, M. Cortesi, D. Solcia, K. Jimenez, M. Iurato, G. Alba, S. Pani, A. PalmaMariani Alberto Source