Rimane "indigesto" questo Padova al Renate , il quale, dopo aver eliminato i brianzoli nei playoff della scorsa stagione, vince nettamente il primo big match di questa stagione.Allo Stadio "Città di Meda" passano subito gli ospiti al 3' con la rete di. L'attaccante padovano raddoppia a inizio ripresa al minuto 49'. Il gol conclusivo, invece, porta la firma dial 56'. Il Padova inizia dunque bene la sua stagione che lo vede portatore del "fardello" di essere la grande favorita; il Renate sembra essere in piena ricostruzione e deve ancora trovare la giusta amalgama. Le Pantere potranno rifarsi sabato prossimo sul campo di una Fiorenzuola che oggi ha sorpreso la Feralpisalò (sconfitta 1-2).3' pt C. Chiricò (P), 4' st C. Chiricò (P), 11' st S. Della Latta (P)G. Drago, M. Anghileri, M. Possenti, M. Ferrini, T. Merletti (↓ 23' st), F. Marano (↓ 1' st), R. Ranieri, E. Celeghin (↓ 1' st), F. Ermacora, F. Galuppini, T. Maistrello (↓ 17' st)L. Moleri, A. Esposito, G. Cugola, L. Baldassin (↑ 1' st), A. De Meo, S. Rosa, P. Costanzo, A. Sala (↑ 1' st), L. Sarli (↑ 23' st), S. Rossetti (↑ 17' st)Parravicini FrancescoG. Vannucchi, N. Kirwan (↓ 30' st), S. Monaco, N. Valentini, F. Curcio, S. Hraiech (↓ 17' st), P. Ronaldo (↓ 30' st), S. Della Latta, C. Chiricò, F. Nicastro (↓ 41' st), E. Jelenic (↓ 17' st)A. Donnarumma, A. Gasbarro, C. Pelagatti, U. Germano (↑ 30' st), T. Biasci (↑ 17' st), A. Vasic (↑ 30' st), D. Buglio, S. Andelkovic, A. Settembrini (↑ 17' st), D. Paponi, L. Moro (↑ 41' st), A. BifulcoPavanel MassimoF. Marano (R), A. Sala (R), N. Kirwan (P), S. Hraiech (P) Source