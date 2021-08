Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Az Alkmaar, obiettivo di mercato dell’Atalanta da diverse settimane, potrebbe aver giocato mercoledì sera 26 agosto la sua ultima partita nella squadra che l’ha cresciuto.

Il classe ’98 era finito nel mirino di diverse società importanti, ma la dirigenza orobica sembra aver sorpassato tutti e nei prossimi giorni dovrebbe concludere l’acquisto per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.

Gli olandesi sembrano essersi convinti ad abbassare la richiesta iniziale di 20 milioni e ora le parti sono molto vicine grazie all’inserimento di alcuni bonus. A meno di clamorose novità, la Dea abbraccerà il talentuoso mediano mancino che si è fatto apprezzare per la sua abilità nell’abbinare qualità e quantità.

Nel centrocampo a due di Gian Piero Gasperini servono profili di questo tipo, calciatori con le caratteristiche per giocare a tutto campo, che aiutano la squadra in fase difensiva e soprattutto si propongono in zona gol senza paura. Conclusioni dalla distanza e calci piazzati sono il fiore all’occhiello del ventitreenne.

Al termine dei preliminari di Europa League tra Az Alkmaar e Celtic, in cui gli olandesi hanno dovuto dire addio al sogno europeo, capitan Koopmeiners ha deciso di sbilanciarsi.

Il giocatore ai microfoni di ‘Espn’ è uscito allo scoperto rivelando: “Penso che siamo arrivati a un punto in cui i club possono trovare l’accordo. Tutte le parti devono essere in grado di trarne vantaggio ed essere soddisfatte. Ho la sensazione che ci stiamo avvicinando a quello stato della trattativa”.