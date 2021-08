Thiago Motta, tecnico dello Spezia, ha parlato a DAZN al fischio finale della gara persa per 6-1 contro la Lazio

Thiago Motta, intervistato dai microfoni di DAZN, ha analizzato la brutta sconfitta patita oggi contro la Lazio:

SULLA GARA – «Non abbiamo fatto una buona partita, siamo consapevoli che dobbiamo fare meglio, abbiamo discusso in spogliatoio e dobbiamo fare meglio dalla prossima partita, Non è stata una discussione aperta stavolta».

SUL FATTO DI ESSERE SUBITO RIPRESI – «Anche la partita scorsa a Cagliari siamo andati avanti due a zero e abbiamo rischiato di perdere, stasera abbiamo fatto goal e altre tre occasioni, rigore parato e subito 3-1, dobbiamo migliorare e la responsabilità è mia. So di cosa hanno bisogno, dalla prossima vedremo un altro Spezia».

SULL’UDINESE – «Siamo stati in difficoltà in fase difensiva contro una squadra con giocatori importanti, volevamo recuperare la palla alta, vediamo come affronteremo l’Udinese in casa, cosa saremo capaci di mettere in pratica».

